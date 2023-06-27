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Ivan Rakitic'in Beşiktaş'tan istediği maaş

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Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Ivan Rakitic’in Beşiktaş’tan istediği maaş

Beşiktaş'ın transfer listesinde olan Ivan Rakitic'in siyah-beyazlı takımdan 2.5 milyon euro maaş ve 2 senelik sözleşme istediği öğrenildi.

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