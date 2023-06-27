Futbol tarihinde bir ilk! Ülke genelinde 88 numaralı formayı giymek yasaklandı! İşte nedeni...

NE OLMUŞTU?

Basında yer alan haberlere göre, İtalya'da daha önce Mateusz Praszelik, Gianluigi Buffon ve Marco Borriello gibi futbolcular bir dönem forma numarası olarak "88"i almış, ancak daha sonra eleştiriler üzerine bu oyuncular aşırı sağa herhangi bir sempati duymadıklarını açıklamak durumunda kalmışlardı.