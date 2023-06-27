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Manchester City Hırvat futbolcu Kovacic'i renklerine bağladı

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Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Manchester City Hırvat futbolcu Kovacic’i renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Hırvat orta saha oyuncusu Matteo Kovacic'i transfer etti.

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