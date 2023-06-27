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Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve başlayacağı tarih belli oldu!

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Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın göreve başlayacağı tarih belli oldu!

Bir süredir hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni teknik direktörün İsmail Kartal olması bekleniyor. Tecrübeli hocanın, Sarı-Lacivertli ekibin başına geçeceği tarih ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

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