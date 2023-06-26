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Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı

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Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Süper Lig’de harcama limitleri açıklandı

TFF Kulüp Lisans Kurulu, 22 Haziran 2023 tarihli toplantısında 2023-24 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirledi. Harcama limiti en yüksek takım sezonu şampiyon tamamlayan Galatsaray oldu.

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