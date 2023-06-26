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Son dakika | İlkay Gündoğan İspanyol devi Barcelona'da

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Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Son dakika | İlkay Gündoğan İspanyol devi Barcelona’da

Manchester City'den ayrılan İlkay Gündoğan, Barcelona ile sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki futbolcunun, İspanyol deviyle 2 yıllık anlaşma yaptığı açıklandı.

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