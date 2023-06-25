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A Milli Erkek Voleybol Takımımız Altın Lig'de şampiyon oldu!

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Giriş Tarihi: 25.06.2023
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız Altın Lig’de şampiyon oldu!

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Altın finalinde Ukrayna'yı 3-2 yenerek turnuvadaki üçüncü şampiyonluğuna ulaştı.

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