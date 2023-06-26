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Beşiktaş'ta Redmond sevinci! Anlaşma an meselesi

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Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Beşiktaş’ta Redmond sevinci! Anlaşma an meselesi

Son dakika haberi... Beşiktaş Nathan Redmond ile anlaşma aşamasına geldi. İngiliz oyuncu, siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

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