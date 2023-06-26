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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan "Filenin Efelerine" tebrik

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Giriş Tarihi: 26.06.2023 Güncelleme Tarihi: 26.06.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan Filenin Efelerine tebrik

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek üçüncü kez şampiyonluğa ulaşan A Millî Erkek Voleybol Takımımızı, “Filenin Efeleri”ni yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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