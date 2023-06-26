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Galatasaray Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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Galatasaray Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

Galatasaray’ın 2023-2024 sezonu öncesi Avusturya'da yapacağı birinci etap kamp çalışmaları ve maç programı belli oldu. Cimbom, 3 hazırlık maçı oynayacak...

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