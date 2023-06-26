Galatasaray Avusturya kampında 3 hazırlık maçı oynayacak

Sarı-kırmızılı ekip, 8 Temmuz Cumartesi günü saat 14.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek. Oradan da karayoluyla Bad Waltersdorf kasabasına geçerek çalışmalarına başlayacak. 18 Temmuz'a dek Avusturya'da birinci etap kamp çalışmalarını sürdürecek olan Galatasaray, 3 hazırlık maçı oynayacak. Sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki maç programı şu şekilde: Galatasaray - Kisvarda FC Tarih: 10.07.2023 Maç Saati: 19.30 (CET) Stadyum: Merkür Arena - Graz FK Austria Wien - Galatasaray Tarih: 14.07.2023 Maç Saati: 19.30 (CET) Stadyum: Generali Arena - Viyana SK Sturm Graz - Galatasaray Tarih: 18.07.2023 Maç Saati: 19.00 (CET) Stadyum: Merkür Arena - Graz A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN