25 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri 97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı

97. Gazi Koşusu'nu Urfa Aslanı kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 25.06.2023 Güncelleme Tarihi: 25.06.2023
ABONE OL
97. Gazi Koşusu’nu Urfa Aslanı kazandı

Veliefendi Hipodromu'nda büyük heyecana sahne olan ve 22 tayın katıldığı 97. Gazi Koşusunu büyük sürprizi imza atarak Urfa Aslanı kazandı. 3 yaşındaki İngiliz safkanın yetkilileri 10 milyon TL'lik ikramiyenin de sahibi oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA