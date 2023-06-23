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Trabzonspor 15 milyonluk anlaşmayı KAP'a bildirdi

SPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Trabzonspor 15 milyonluk anlaşmayı KAP’a bildirdi

Son dakika haberi...Trabzonspor, yeni sezon öncesi sponsorluk çalışmalarına devam ediyor. Bordo-Mavililer, yeni anlaşmasını KAP'a bildirdi.

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