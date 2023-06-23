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Beşiktaş 10 numara transferlerin peşinde

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Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Beşiktaş 10 numara transferlerin peşinde

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Siyah-Beyazlılar on numara pozisyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

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