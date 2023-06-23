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Son dakika | Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Son dakika | Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’dan önemli açıklamalar

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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