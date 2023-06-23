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Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

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Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

"Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısında dikkat çeken açıklamalar yapıyor. Aziz Yıldırım başkan adaylığı ile ilgili "Hiç kimse çıkmazsa ben aday olurum" dedi. Peki, Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

"Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında gönlünden geçen adayın Murat Ülker olduğunu dile getirdi. Peki, Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

MURAT ÜLKER FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI MI OLDU?

Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim." ifadelerini kullandı.

MURAT ÜLKER SERVETİ NE KADAR?

Forbes dergisine göre Murat Ülker'in net serveti 4.9 milyar dolardır.

MURAT ÜLKER KİMDİR?

Murat Ülker (d. 21 Mart 1959, İstanbul), Türk sanayici ve iş adamı. Lise eğitimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlamış ve Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olmuştur.

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