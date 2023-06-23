Murat Ülker kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar? Murat Ülker Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?

MURAT ÜLKER FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI MI OLDU?

Aziz Yıldırım düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'de çok başkan adayı var. Gönlümden geçen Murat Ülker'dir. Nihat Özdemir ile başkanlık için teklifte bulunmadım. Çünkü başkan olma şansı yok, kulüpten istifa etti. Olsa memnuniyetle desteklerim." ifadelerini kullandı.