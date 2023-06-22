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SON DAKİKA! TFF'den yeni yabancı kararı açıklaması! Türk vatandaşlığı ve Mavi kart detayı...

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Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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SON DAKİKA! TFF’den yeni yabancı kararı açıklaması! Türk vatandaşlığı ve Mavi kart detayı...

TFF'den yapılan açıklamada, "Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilirler" denildi.

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