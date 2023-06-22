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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini resmen açıkladı

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Giriş Tarihi: 22.06.2023 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023
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Fenerbahçe, Edin Dzeko transferini resmen açıkladı

Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor. Sarı lacivertliler dünyaca ünlü golcü oyuncu Edin Dzeko ile İstanbul'da transfer görüşmelerini tamamlamak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren ve Spor Toto Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefliyor. Sarı - lacivertlilerde Enner Valencia'nın ayrılığı sonrasında yeni bir golcü takviyesinin yapılması planlanmıştı.

FENERBAHÇE, ANLAŞMAYA VARDI

Arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine Inter ile sözleşmesi sona eren Edin Dzeko gelmişti. Sarı lacivertli kulüp bugün sabah saatlerinde bu transferi resmen açıkladı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

Ailesiyle birlikte Antalya ve Marmaris'te tatil yapacak olan 37 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geleceği açıklandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Inter formasıyla 52 resmi maça çıkan Dzeko, 14 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

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