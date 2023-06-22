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Galatasaray çılgın bonservisi reddetti! 85 milyon euro...

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Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Galatasaray çılgın bonservisi reddetti! 85 milyon euro...

Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın, Sacha Boey, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson için gelen 63 milyon euroluk teklifi reddetiği ve bu 3 futbolcu için minimum 85 euroluk gelir beklediği iddia edildi.

Transfer çalışmalarını 4 koldan sürdüren Galatasaray'ın çok önemli bir gündemi daha var. Gösterdiği müthiş performans sonrası birçok futbolcusu için teklifler alan sarı-kırmızılıların Avrupa devleriyle pazarlıkları son sürat devam ediyor.

MASADA 63 MİLYON EURO VAR

Alınan bilgilere göre şu anda Sacha Boey, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson için Galatasaray'ın masasında toplam 63 milyon Euro'luk teklif var.

15+3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Boey için İngiltere'den Arsenal, Brighton, Aston Villa ve Bundesliga'dan bir kulüpten 15 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus içeren teklif geldi.

TEK RESMİ İLETİŞİM JUVENTUS

Zaniolo'ya çok sayıda kulüp ilgi gösterirken, tek resmi iletişimin Juventus'la sağlandığı öğrenildi. İtalyan devinin teklifinin 17.5 milyon Euro ve 7.5 milyon Euro bonus olduğu belirlendi.

ADA'DAN NELSSON'A 20 MİLYON EURO

Tottenham Hotspur'un çok ciddi şekilde ilgilendiği Nelsson için de masaya 20 milyon Euro koyduğu ifade edildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar 3 teklifi de 'yetersiz' bulduğu için geri çevirdi.

SERBEST KALMA MADDELERİ

Yönetim Nelsson için 25 milyon Euro, Zaniolo için de 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedellerinin ödenmesini istiyor. Boey'un da 25 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakılmayacağı belirtiliyor.

EN BÜYÜK GELİR

Eğer Galatasaray söz konusu satışları hedeflenen rakamlara gerçektirebilirse Türk futbol tarihinin en büyük gelirinin sahibi olacak.

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