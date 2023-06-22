Galatasaray çılgın bonservisi reddetti! 85 milyon euro...
Süper Lig'de sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'ın, Sacha Boey, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson için gelen 63 milyon euroluk teklifi reddetiği ve bu 3 futbolcu için minimum 85 euroluk gelir beklediği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını 4 koldan sürdüren Galatasaray'ın çok önemli bir gündemi daha var. Gösterdiği müthiş performans sonrası birçok futbolcusu için teklifler alan sarı-kırmızılıların Avrupa devleriyle pazarlıkları son sürat devam ediyor.
MASADA 63 MİLYON EURO VAR
Alınan bilgilere göre şu anda Sacha Boey, Nicolo Zaniolo ve Victor Nelsson için Galatasaray'ın masasında toplam 63 milyon Euro'luk teklif var.
15+3 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Boey için İngiltere'den Arsenal, Brighton, Aston Villa ve Bundesliga'dan bir kulüpten 15 milyon Euro ve 3 milyon Euro bonus içeren teklif geldi.
ADA'DAN NELSSON'A 20 MİLYON EURO
Tottenham Hotspur'un çok ciddi şekilde ilgilendiği Nelsson için de masaya 20 milyon Euro koyduğu ifade edildi. Ancak Sarı-Kırmızılılar 3 teklifi de 'yetersiz' bulduğu için geri çevirdi.
SERBEST KALMA MADDELERİ
Yönetim Nelsson için 25 milyon Euro, Zaniolo için de 35 milyon Euro'luk serbest kalma bedellerinin ödenmesini istiyor. Boey'un da 25 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakılmayacağı belirtiliyor.
EN BÜYÜK GELİR
Eğer Galatasaray söz konusu satışları hedeflenen rakamlara gerçektirebilirse Türk futbol tarihinin en büyük gelirinin sahibi olacak.
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