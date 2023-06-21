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Fenerbahçe'de kombine fiyatları belirlendi

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Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Fenerbahçe’de kombine fiyatları belirlendi

Fenerbahçe'de yenileme sürecinin yarın başlayacağı 2023-2024 sezonu kombine kartları 3 bin 250 lira ile 150 bin lira arasında satılacak. İşte sarı-lacivertli kulübün belirlediği kombine fiiyatları...

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