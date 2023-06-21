UEFA KONFERANS LİGİ kura sonuçları | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri kim oldu?

Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme kura çekimi sonuçlandı. Futbolseverler kura sonuçlarının belli olmasıyla birlikte detayları araştırmaya başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakiplerini belli oldu. Peki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri kim oldu?