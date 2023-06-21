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UEFA KONFERANS LİGİ kura sonuçları | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri kim oldu?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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UEFA KONFERANS LİGİ kura sonuçları | Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un rakipleri kim oldu?

Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme kura çekimi sonuçlandı. Futbolseverler kura sonuçlarının belli olmasıyla birlikte detayları araştırmaya başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakiplerini belli oldu. İşte UEFA Konferans ligi sonuçları...

Heyecanla beklenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme kura çekimi sonuçlandı. Futbolseverler kura sonuçlarının belli olmasıyla birlikte detayları araştırmaya başladı. İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle birlikte Türkiye'nin Avrupa temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un rakiplerini belli oldu. Peki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri kim oldu?

UEFA KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak.

Kuralar EXXEN üzerinden canlı takip edilebilecek.

KURA SONUÇLARI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 - FC Zimbru Chisinau eşleşmesi galibi oldu.

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Tirana-Dinamo Batumi eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİPLER

Ligi 4. sırada bitiren bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor'un rakibi ise Cluj oldu.

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