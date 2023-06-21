GS kura sonucu | 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Maçlar ne zaman oynanacak?
Galatasaray'ın 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekimi ile birlikte rakibi belli olacak. Bugün düzenlenen kura çekimi ile belli olacak olan eşleşmelerin detayları futbolseverler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu?
Galatasaray taraftarları heyecanla beklediği an geldi. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekiminin bugün gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın kiminle eşleşeceği ve hangi maçların oynanacağı ise kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? İşte detayları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın, Avrupa Konferans Ligi'nde de Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un rakipleri belli olacak.
UEFA Konferans Ligi kura çekimi saat 13.00'da, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ise saat 14.00'da başlayacak.
Kura çekimi EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz'da, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?
Galatasaray, FK Zalgiris Vilnius (Litvanya) / FC Struga (Makedonya) maçının galibi ile karşılaşacak.
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak. Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.
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