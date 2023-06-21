GS kura sonucu | 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray’ın rakibi kim oldu, hangi takımla eşleşti? Maçlar ne zaman oynanacak?

Galatasaray taraftarları heyecanla beklediği an geldi. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme kura çekiminin bugün gerçekleşmesiyle birlikte Galatasaray'ın rakibi belli olacak. Temsilcimiz Galatasaray'ın kiminle eşleşeceği ve hangi maçların oynanacağı ise kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakibi belli oldu mu? İşte detayları...