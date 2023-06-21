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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. turdaki muhtemel rakibi belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 2. turdaki muhtemel rakibi belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne 2. turdan katılacak. Sarı-kırmızılıların bu turdaki muhtemel rakibi ise Zalgiris Vilnius - FC Struga maçının galibi olacak.

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