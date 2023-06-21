21 Haziran 2023, Çarşamba
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Toni Kroos yuvada kaldı! 1 yıl daha Madrid'de

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Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Toni Kroos yuvada kaldı! 1 yıl daha Madrid’de

İspanyol ekibi Real Madrid, Alman futbolcu Toni Kroos'un sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı. Madrid ile toplamda 417 resmi maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 27 gol ve 89 asistlik performans sergiledi. Bu sezon ise 52 müsabakada görev alan deneyimli futbolcu, 2 gol ve 6 asistle oynadı.

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