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Konferans Ligi kura çekimi | Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Konferans Ligi kura çekimi | Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki takımlarımızın 2. ön eleme turundaki rakipleri bugün gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli oldu. Beşiktaş, Tirana - Dinamo Batum eşleşmesinin galibi ile, Fenerbahçe, La Fiorita - Zimbru eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Adana Demirspor'un rakibi ise Romanya ekibi Cluj oldu.

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