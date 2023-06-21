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Sertaç Şanlı Barcelona'da şampiyonluk sevinci yaşadı: Sonuna kadar hak ettik

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Sertaç Şanlı Barcelona’da şampiyonluk sevinci yaşadı: Sonuna kadar hak ettik

İspanya 1. Basketbol Ligi'nde (ACB) 2022-2023 sezonunun şampiyonu Barcelona'da forma giyen Türk basketbolcu Sertaç Şanlı, bu başarıyı sonuna kadar hak ettiklerini söyledi.

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