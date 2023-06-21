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Beknaz Almazbekov'un yeni adresi Rusya oldu!

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Süleyman Yıldırmaz
SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Beknaz Almazbekov’un yeni adresi Rusya oldu!

Galatasaray alt yapısının en dikkat çeken oyuncularından Kırgız Beknaz Almazbekov'un yeni adresi belli oldu. Profesyonel sözleşmesi olmadığı için istediği takıma gitme hakkına sahip olan oyuncu tercihini Rusya'dan yana kullandı. Ahaber.com.tr'den Süleyman Yıldırmaz'ın haberi.

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