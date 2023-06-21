N’Golo Kante resmen Al Ittihad’da! Transferde uçuk bedel...

Leicester City'de yıldızı parlayan Kante, 2016 yılında Chelsea'ya transfer olmuştu.32 yaşındaki futbolcu, Maviler'de toplamda 271 maçta görev yaptı.

Fransız yıldız ayrıca takımının 2021'de kazandığı Şampiyon Ligi kupasında büyük pay sahibi olmuştu.

Kante 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Al-Ittıhad'da yıllık 100 milyon euro kazanacak.