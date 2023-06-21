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N'Golo Kante resmen Al Ittihad'da! Transferde uçuk bedel...

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Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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N’Golo Kante resmen Al Ittihad’da! Transferde uçuk bedel...

Chelsea ile sözleşmesi sona eren Fransız orta saha oyuncusu Suudi Arabistan'ın yolunu tuttu. Kante 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Al-Ittıhad'da yıllık 100 milyon euro kazanacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittıhad, Karim Benzema'nın ardından ikinci büyük transferini gerçekleştirdi.

Sarı-siyahlı ekip, Chelsea ile sözleşmesi sona eren N'Golo Kante'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Leicester City'de yıldızı parlayan Kante, 2016 yılında Chelsea'ya transfer olmuştu.32 yaşındaki futbolcu, Maviler'de toplamda 271 maçta görev yaptı.

Fransız yıldız ayrıca takımının 2021'de kazandığı Şampiyon Ligi kupasında büyük pay sahibi olmuştu.

Kante 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Al-Ittıhad'da yıllık 100 milyon euro kazanacak.

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