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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri devam ediyor!

SPOR AA
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri devam ediyor!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 4. haftası, yağmur nedeniyle ara verilen İskoçya-Gürcistan maçı dışında tamamlandı. İşte karşılaşmaların sonuçları...

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