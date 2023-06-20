Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim? İkinci tur maç tarihleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle beraber gözler yeni sezona çevrildi. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek 4 takımımızın kura çekimi tarihleri ve maç takvimleri netleşti. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray'ın rakibi kim? İşte, detaylar...