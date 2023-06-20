Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme rakipleri kim? İkinci tur maç tarihleri!
"Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Bu sene ülkemizi Şampiyonlar Ligi elemelerinde Galatasaray, Konferans Ligi elemelerinde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil edecek. İşte, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi kura çekimi tarihleri!
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. 2022-2023 sezonunun sona ermesiyle beraber gözler yeni sezona çevrildi. Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek 4 takımımızın kura çekimi tarihleri ve maç takvimleri netleşti. Peki, Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray'ın rakibi kim? İşte, detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024?
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu başlıyor. Şampiyonlar ligi kura çekimi takvimi yayımlanırken, Galatasaray Şampiyonlar Ligi kura çekimi başlayacak.
Şampiyonlar Ligi 2023/24 sezonu İlk Eleme Turu kuraları 20 Haziran 2023 Salı günü çekilecek. Galatasaray'ın yer aldığı ikinci tur kura çekimiyse 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi 2. Tur maçları 25 – 26 Temmuz; rövanş karşılaşmaları 1 – 2 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.
Galatasaray eğer ikinci turu geçerse 3. tura kalıyor. Üçüncü tur kuraları 7 Ağustos tarihinde çekilecek.
Çekilecek kurada Galatasaray'ın elemeyi geçecekse rakibi de belli olacak. Üçüncü turu geçtiği takdirde Galatasaray 22/23 – 29/30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
GALATASARAY'IN MUTEMEL RAKİPLERİ KİM?
Aris (Kıbrıs Rum Kesimi), Astana (Kazakistan), M.Haifa (İsrail), Zalgiris (Litvanya), HJK Helsinki (Finlandiya), F.Tallinn (Estonya), Shamrock (İrlanda), The New Saints (Galler), O. Ljubljana (Slovenya) ve Z.Mostar (Bosna Hersek).
KONFERANS LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak. Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.
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