Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni hocası olacak mı? Flaş açıklama
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de Jorge Jesus'la yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları sürüyor. Sarı-lacivertli ekibin listesinde olduğu iddia edilen Volkan Demirel İstanbul'a gelirken, gazetecilere yaptığı açıklamada kafasındaki tek düşüncenin gelecek sezon Hatayspor'u ayağa kaldırmak olduğunu ifade etti.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, kafasındaki tek düşüncenin gelecek sezon Hatayspor'u ayağa kaldırıp, Süper Lig'de en iyi şekilde mücadele etmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Hatayspor Başkanvekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in katılımıyla TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Trendyol - Hatayspor sponsorluk imza töreni gerçekleşti.
Anlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Volkan Demirel, "Trendyol markasına, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bu zor zamanda bizim yanımızda oldular. Zor zaman diyorum çünkü hala geçmedi, acılarımız devam ediyor. Kayıplarımız çok. Her zaman bunları söylemek istemiyorum ama zor bir süreçte geçiyoruz. Bu süreçte de ben Hatay halkı için, Hatay için, Hatayspor için elimden geldiği çalışmayı son 3-4 aydır yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Çünkü Hatay halkının, Hatayspor'un, bölgenin buna ihtiyacı var. Bu süreçte de benim çalışmalarıma destek verdikleri için Trendyol Yemek'e teşekkür ediyorum. Birçok detayı var ama en güzel detay; maç günleri bölgedeki insanlara yemek dağıtımıyla başlayacak. Önceliğimiz bu, oradaki insanların yemek ihtiyacını gidermek. Sponsor olarak destekleri bizi çok değerli kıldı. O yüzden tekrar onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
"KAFAMDAKİ TEK DÜŞÜNCE HATASPOR'U SENEYE HAYATA TEKRAR DÖNDÜRMEK"
Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Demirel, "Ben son 3 aydır hem transferlerle, şu an gerçekleştirdiğimiz bir transfer yok ama görüşmelerimiz olduğunu söyleyebilirim. Hem de bugünkü sponsorlukla beraber çalışmaların hızlanabileceği bir sürece gireceğiz. Tek dileğim, tek hedefim, kafamdaki tek düşünce Hataspor'u seneye hayata tekrar döndürmek. Bölgedeki insanlara Hatayspor ile beraber umut verip onların mutlulukla hayatlarını sürdürebilmelerini sağlamak" şeklinde konuştu.
"HEDEFİM, HATAYSPOR'UN BİR SONRAKİ SENE AYAĞA KALKIP, SÜPER LİG'DE MÜCADELE ETMESİ"
Bayramın ikinci günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıkları için toplanacaklarının bilgisini veren Volkan Demirel, "Bu anlamda TFF ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na da teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok destek veriyorlar. İnşallah 29'unda takımımızı toplayacağız. Biliyorsunuz elimizde 15-16 tane futbolcumuz var. Birçok oyuncumuzla ayrılmak zorunda kaldık. Ama görüşmeler devam ediyor. Son 3 ayda ok oyuncu izledim, çok oyuncuyla görüşmeye gittim, kendi başıma. Çünkü yönetici ağabeylerimiz kendi kayıplarıyla, dertleriyle uğraşırken onlara da yük vermek istemedim.
Her şeyi kendim yapıp, kendim halletmeye çalıştım ve neticesinde bir yerlere gelmeye başladık. Bulduğum oyuncularla alakalı başkanlarıma raporlar verdim. Onlar da sağ olsun her zaman bana desteklerini dile getirdiler. 29 Haziran akşam idmanıyla toplanacağız. Yeni transferlerimizi katabilirsek, onları aramıza alarak bir sonraki sezona en iyi şekilde hazırlanmanın planını yapacağız. Tabii ki hayallerimiz, hedeflerimiz var. Her insanın hayali vardır. Benim şu anki hayalim, hedefim, Hatayspor'un bir sonraki sene ayağa kalkıp, Süper Lig'de mücadele etmesi" cümlelerine yer verdi.
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