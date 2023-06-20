Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni hocası olacak mı? Flaş açıklama

Anlaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Volkan Demirel, "Trendyol markasına, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Bu zor zamanda bizim yanımızda oldular. Zor zaman diyorum çünkü hala geçmedi, acılarımız devam ediyor. Kayıplarımız çok. Her zaman bunları söylemek istemiyorum ama zor bir süreçte geçiyoruz. Bu süreçte de ben Hatay halkı için, Hatay için, Hatayspor için elimden geldiği çalışmayı son 3-4 aydır yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim. Çünkü Hatay halkının, Hatayspor'un, bölgenin buna ihtiyacı var. Bu süreçte de benim çalışmalarıma destek verdikleri için Trendyol Yemek'e teşekkür ediyorum. Birçok detayı var ama en güzel detay; maç günleri bölgedeki insanlara yemek dağıtımıyla başlayacak. Önceliğimiz bu, oradaki insanların yemek ihtiyacını gidermek. Sponsor olarak destekleri bizi çok değerli kıldı. O yüzden tekrar onlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.