20 Haziran 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PFDK'dan Fenerbahçe için 5 yıldızlı logo kararı!

PFDK'dan Fenerbahçe için 5 yıldızlı logo kararı!

SPOR DHA
Giriş Tarihi: 20.06.2023
ABONE OL
PFDK’dan Fenerbahçe için 5 yıldızlı logo kararı!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile oynanan karşılaşmaya 5 yıldızlı formayla çıkmasıyla ilgili yaptığı savunmayı değerlendirecek. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'e uygulanan para cezaları...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA