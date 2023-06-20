Türkiye’nin Galler galibiyeti İngiliz basınında!

Haberde, Türkiye karşısında alınan 2-0'lık yenilgide görülen eksikliklerin Galler Milli Takımı'nda birkaç yıldır devam ettiğinin altı çizilirken, Galler Futbol Federasyonunun, milli takım teknik direktörü Rob Page'in gerekli çözümleri bulmak için doğru adam olup olmadığına karar vermesi gerektiği kaydedildi.