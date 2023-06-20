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Türkiye'nin Galler galibiyeti İngiliz basınında!

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Süleyman Yıldırmaz
SÜLEYMAN YILDIRMAZ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023
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Türkiye’nin Galler galibiyeti İngiliz basınında!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Türkiye, Samsun'da Galler'i konuk etti. Umut Nayir ve Arda Güler'in attığı gollerle Milliler sahadan galibiyetle ayrılırken, zorlu mücadele İngiliz basınında geniş yer buldu.

İngiliz basını, A Milli Futbol Takımı'nın Galler'i 2-0 mağlup etmesinin ardından Galler'in EURO 2024 umutlarının büyük darbe aldığını yazdı.

Sky Sport'ta yer alan haberde, Galler'in EURO 2024 umutlarının, Türkiye'nin 2-0'lık galibiyetiyle büyük bir darbe daha aldığı yorumu yapıldı.

Haberde, Türkiye karşısında alınan 2-0'lık yenilgide görülen eksikliklerin Galler Milli Takımı'nda birkaç yıldır devam ettiğinin altı çizilirken, Galler Futbol Federasyonunun, milli takım teknik direktörü Rob Page'in gerekli çözümleri bulmak için doğru adam olup olmadığına karar vermesi gerektiği kaydedildi.

Yedek oyuncular Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle Türkiye'nin 8 dakika içinde iki gol bulduğunun vurgulandığı haberde, teknik direktör Page'in, Gallerli oyuncu Joe Morrell'in oyundan atılmasının ardından çok az hareket alanı kaldığı ifade edildi.

GALİBİYET TÜRKİYE'Yİ D GRUBU'NDA LİDERLİĞE TAŞIDI

BBC Sport'ta yer alan haberde de Türkiye'nin Samsun'da aldığı 2-0'lık galibiyetin ardından Galler'in EURO 2024'e katılma umutlarının azaldığı yorumu yapıldı.

Haberde, galibiyetin Türkiye'yi D Grubu'nda liderliğe taşırken, Galler'in EURO 2024 için play-off'lara kalabileceği belirtildi.

Umut Nayir, şık kafa vuruşuyla skor tabelasına adını yazdırdı.

The Guardian'da yer alan haberde ise Morrell'in kırmızı kart görmesinin ardından Galler'in umutlarının pamuk ipliğine bağlı olduğu ifadesi kullanıldı.

Ev sahibi takımın 72. dakikada Umut Nayir'in şık kafa vuruşuyla skor tabelasını değiştirdiği, ardından yine sonradan oyuna giren 18 yaşındaki Fenerbahçeli forvet Arda Güler'in 25 metreden yaptığı harika vuruşla ikinci golün geldiği kaydedildi.

Haberde, Galler'in EURO 2024'e ulaşma ihtimalinin istikrarsız göründüğü değerlendirmesinde bulunuldu.

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