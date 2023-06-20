Christopher Nkunku'nun yeni takımı resmen belli oldu
Geçtiğimiz sezon, Leipzig formasını giyen Fransız golcü Christopher Nkunku, Premier Lig devi Chelsea'nin yolunu tuttu. İngiliz kulübünden resmi açıklama geldi.
Geçtiğimiz sezon, Leipzig formasını giyen Fransız golcü Christopher Nkunku, Premier Lig devi Chelsea'nin yolunu tuttu. İngiliz kulübünden resmi açıklama gelirken Maviler, yeni sezona bomba gibi girdi.
Chelsea'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: "Nkunku Mavidir!" ifadelerine yer verilirken transfer resmen şu şekilde açıklandı.
RESMEN AÇIKLANDI
10 kez forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, 1 Temmuz'da başlayacak 6 yıllık sözleşme imzaladı. Nkunku, "Chelsea'ye katıldığım için inanılmaz derecede mutluyum. Beni kulübe getirmek için büyük çaba sarf edildi ve yeni teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla tanışmayı ve Chelsea taraftarlarına sahada neler yapabileceğimi göstermeyi dört gözle bekliyorum. Ligue 1 ve Bundesliga'da oynadıktan sonra, şimdi dünyanın en güçlü liglerinden biri olan Premier Lig'de oynamak istiyorum. Bu meydan okuma için çok heyecanlıyım ve Chelsea forması giymekten gurur duyacağım.'
Christopher Nkunku, 2023/24 sezonu öncesinde RB Leipzig'den Chelsea FC'ye katılacak. Chelsea'nin spor direktörleri Laurence Stewart ve Paul Winstanley, "Christopher son iki sezonda Avrupa futbolunun öne çıkan hücum oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve kadromuza kalite, yaratıcılık ve çok yönlülük katacak. RB Leipzig ve Fransa ile en üst düzeyde yeteneğini gösterdi ve yeni sezondan önce yeni takım arkadaşlarına katılmasını dört gözle bekliyoruz."
Nkunku, Clairefontaine'deki ünlü Fransız ulusal futbol akademisinden mezun oldu ve profesyonel kariyerine Paris Saint-Germain'de başladı. 78 ilk takım maçına çıktı ve 2019 yazında RB Leipzig'e gitmeden önce üç Ligue 1 şampiyonluk galibiyetine ve iki Coupe de France zaferi kazandı.
Nkunku, Avrupa futbolunun en iyi forvetlerinden biri olarak ününü Almanya'da inşa etti. 2021/22 kampanyası boyunca tüm müsabakalarda 35 gol attı ve Bundesliga Sezonun Oyuncusu ve Alman PFA Sezonun Oyuncusu seçildi. DFB-Pokal da kazandı. Çok yönlü hücum oyuncusu bu sezon 23 gol daha atarak Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesine ve DFB-Pokal'ı kazanmasına yardımcı oldu.
Chelsea'ye hoş geldin Christopher!
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