Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
"Türkiye - Galler maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
"Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek. Peki, Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?
19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Türkiye - Galler maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.
Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştı.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek.
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- Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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