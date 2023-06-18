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Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023
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Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?

"Türkiye - Galler maçı hangi kanalda?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri'nde Galler ile karşı karşıya gelecek. Peki, Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?

"Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu dördüncü maçında Galler'i konuk edecek. Peki, Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler ne zaman, saat kaçta başlayacak?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA?

19 Haziran Pazartesi günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Türkiye - Galler maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonundan hakem Fabio Maresca yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni, dördüncü hakemliğini ise Luca Massimi üstlenecek.

Ay-yıldızlı ekipte sağ arka adalesinde sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü, aday kadrodan çıkarılmıştı.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Ermenistan ile Letonya karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise dördüncü maç gününü de bay geçecek.

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