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Galatasaray'dan sponsorluk iddialarına yanıt

SPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2023 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023
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Galatasaray’dan sponsorluk iddialarına yanıt

Galatasaray Kulübü, son günlerde sponsorluk ile ilgili ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

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