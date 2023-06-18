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A Milli Futbol Takımı Galler maçının hazırlıklarına başladı

SPOR AA
Giriş Tarihi: 18.06.2023
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A Milli Futbol Takımı Galler maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile 19 Haziran Pazartesi günü Samsun'da yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Letonya maçında ilk 11'de oynayan futbolcular milli takımın kamp yaptığı otelde yenileme idmanı yaptı. Diğer oyuncular ise Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde çalıştı. Antrenmanı bir grup futbolsever de izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, antrenmanı A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleriyle takip etti.

LETONYA'DA SON DAKİKALARDA GÜLDÜK

Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası yolunda Letonya ile deplasmanda karşılaştı. A Milli Takım, rakibini son dakikada bulduğu golle 3-2'lik skorla mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti..

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