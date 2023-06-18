EURO 2024 Elemeleri’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! Sürpriz sonuçlar...

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, A, E, F, G ve J gruplarında 11 maç oynandı. Karşılaşmalar sonucunda alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Norveç-İskoçya: 1-2 Güney Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2 E Grubu: Faroe Adaları-Çekya: 0-3 Arnavutluk-Moldova: 2-0 F Grubu: Azerbaycan-Estonya: 1-1 Belçika-Avusturya: 1-1 G Grubu: Litvanya-Bulgaristan: 1-1 Karadağ-Macaristan: 0-0 J Grubu: Lüksemburg-Lihtenştayn: 2-0 Portekiz-Bosna Hersek: 3-0 İzlanda-Slovakya: 1-2 A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN