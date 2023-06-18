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EURO 2024 Elemeleri'nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! Sürpriz sonuçlar...

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Giriş Tarihi: 18.06.2023
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EURO 2024 Elemeleri’nde üçüncü hafta maçları tamamlandı! Sürpriz sonuçlar...

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü hafta maçları tamamlandı. Gollü geçen mücadelelerde sürpriz sonuçlar gerçekleşti.

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