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Fenerbahçe'nin borcu açıklandı! 7 milyar 686 milyon...

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Giriş Tarihi: 17.06.2023
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Fenerbahçe’nin borcu açıklandı! 7 milyar 686 milyon...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'i ikinci sırada bitiren Fenerbahçe'de toplam borç miktarı belli oldu. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sarı-lacivertli ekibin borcu 7 milyar 686 milyon lira olarak açıklandı.

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