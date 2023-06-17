EURO 2024 elemelerinde ilk gün nefes kesti! Milliler geçit vermedi...

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği elemelerin üçüncü haftasında, B, C, D, H ve I gruplarında 12 maç oynandı. D Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Letonya'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti. A Milli Takım'ın golleri, 22. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 61. dakikada Cengiz Ünder ve 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'den geldi. Ev sahibi ekip ise 51. dakikada Eduard Semsis ve 90+4. dakikada Kristers Tobers ile ağları sarstı. İlk golün sahibi Semsis, 83. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ay-yıldızlılar, bu sonucun ardından 6 puan ve maç fazlasıyla grupta ilk sırada yer aldı. Öne çıkan diğer maçlarda, Fransa, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0, İngiltere ise konuk olduğu Malta'yı 4-0 mağlup etti. Alınan sonuçlar şöyle: B Grubu: Cebelitarık-Fransa: 0-3 Yunanistan-İrlanda Cumhuriyeti: 2-1 C Grubu: Kuzey Makedonya-Ukrayna: 2-3 Malta-İngiltere: 0-4 D Grubu: Letonya-Türkiye: 2-3 Galler-Ermenistan: 2-4 H Grubu: Finlandiya-Slovenya: 2-0 San Marino-Kazakistan: 0-3 Danimarka-Kuzey İrlanda: 1-0 I Grubu: Kosova-Romanya: 0-0 Andorra-İsviçre: 1-2 Belarus-İsrail: 1-2 A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN