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EURO 2024 elemelerinde ilk gün nefes kesti! Milliler geçit vermedi...

SPOR AA
Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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EURO 2024 elemelerinde ilk gün nefes kesti! Milliler geçit vermedi...

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin üçüncü haftasında, ilk gün maçları tamamlandı.

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