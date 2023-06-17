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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Türk milleti gurur duymalı

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Giriş Tarihi: 17.06.2023
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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz: Türk milleti gurur duymalı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Letonya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kuntz, açıklamasında "Türk milletinin gururlu olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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