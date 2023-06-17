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Fatih Terim için sürpriz iddia! Suudi Arabistan yolcusu mu?

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Giriş Tarihi: 17.06.2023 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
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Fatih Terim için sürpriz iddia! Suudi Arabistan yolcusu mu?

Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden biri olan Fatih Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu belirtildi. Terim bu göreve sıcak bakarken son olarak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun kararı bekleniyor.

Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi. Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu aktarıldı.



TERİM SICAK BAKIYOR

Suudi Arabistan federasyonu ile Terim arasında temasların olduğu vurgulandı. 69 yaşındaki teknik adamın, bu görüşmelerde Suudi Arabistan'daki görevi üstlenmeye sıcak baktığını söylediği belirtildi.



SON KARAR İÇİN BEKLEMEDE

Suudi Arabistan'ın teknik direktör için başka adaylarının da olduğu ve federasyonun son kararını vereceği kaydedildi.

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