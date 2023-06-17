Fatih Terim için sürpriz iddia! Suudi Arabistan yolcusu mu?

Galatasaray'dan geçen sezon ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim için flaş bir iddia gündeme geldi. Di Marzio'nun haberine göre, Terim'in Suudi Arabistan Milli Takımı için adaylardan biri olduğu aktarıldı.