TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de sezon tescil edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tescil edildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 1. sırada yer alan Çorum FK ve TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk sırada bulunan Kocaelispor ile play-off müsabakaları sonucunda başarılı olan Şanlıurfaspor'un Spor Toto 1. Lig'e yükseltilmelerine karar verildi.

Söz konusu ligdeki müsabakalar sonucunda Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdare, Tarsus İdmanyurdu ve Batman Petrolspor ile Kırmızı Grup'ta Pazarspor ile Baynet İnşaat Balıkesirspor'un TFF 3. Lig'e düşürülmeleri kararlaştırıldı.