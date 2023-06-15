"Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekim tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekim tarihi açıklandı mı?