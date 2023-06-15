Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekim tarihi açıklandı mı?
"Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 sezonunda Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Türkiye'yi temsil edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekim tarihi açıklandı mı?
"Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekim tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor, gelecek sezon Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekim tarihi açıklandı mı?
Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonun şampiyonu Galatasaray, 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan dahil olacak.
Ligi ikincilikle tamamlayan Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile ligi üçüncü ve dördüncü sırada bitiren Beşiktaş ve Adana Demirspor ise 2023-2024 sezonunda UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. eleme turunda yer alacak.
RAKİPLER 21 HAZİRAN'DA BELLİ OLACAK
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu kura çekimleri, 21 Haziran'da gerçekleştirilecek.
Avrupa kupalarına 2. eleme turundan katılacak 4 Türk takımının da rakipleri, bu kuralarla belirlenecek.
Turnuvalarda 3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİ MAÇ TAKVİMİ
Galatasaray'ın katılacağı Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25-26 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 1-2 Ağustos'ta yapılacak.
Takımlar, 3. eleme turunda ilk maçlara 8-9 Ağustos ve rövanş müsabakalarına 15 Ağustos'ta çıkacak.
Play-off turunda 22-23 ve 29-30 Ağustos'ta oynanacak maçların ardından gruplara kalacak son takımlar belli olacak.
AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE ELEME MAÇLARININ TARİHLERİ
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un mücadele edeceği Avrupa Konferans Ligi'nde 2. eleme turu karşılaşmaları, 27 Temmuz ve 3 Ağustos'ta oynanacak.
Ekipler, 3. eleme turu maçları için 10 ve 17 Ağustos, play-off müsabakaları için ise 24 ve 31 Ağustos'ta sahaya çıkacak.
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- Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekim tarihi açıklandı mı?
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