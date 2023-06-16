Beşiktaş’tan Yusuf Yazıcı bombası!

Bu arada 26 yaşındaki futbolcunun yıllık ücretinin 1 milyon Euro dolaylarında olduğu öğrenildi. Trabzon ile görüşecekler...

Ancak Trabzonspor'un, Lille'e Yusuf'u satmadan önce sözleşmesine, 'Süper Lig'den başka bir kulüpte oynaması halinde tazminat ödenir maddesi koydurduğu belirtildi. Fakat bu konudaki pürüzü iki kulübün kendi arasında görüşerek çözebileceği öğrenildi.