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Letonya-Türkiye maçı | EURO 2024 yolunda kritik mücadele

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Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Letonya-Türkiye maçı | EURO 2024 yolunda kritik mücadele

EURO 2024 Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Milli Takımımız, deplasmanda Letonya'ya karşı mücadele edecek. A Milli Takım hocası Stefan Kuntz, kritik maç öncesi ilk 11'ine son şeklini verdi.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız Letonya'ya konuk olacak.

Başkent Riga'daki Skonto Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Balazs Buzas ve Peter Kobor, dördüncü hakemliğini ise Gergo Bogar üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Hırvatistan ise üçüncü maç gününü bay geçecek.

MUHTEMEL 11'LER

Letonya: Purins, Savalnieks, Oss, Cernomordijs, Sorokins, Tobers, Saveljevs, Ikaunieks, Ciganiks, Gutkovskis, Uldrikis

Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Hakan, Arda Güler, Kerem, Cengiz, Umut Nayir

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