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Mario Balotelli Pikachu oldu

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Giriş Tarihi: 16.06.2023 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
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Mario Balotelli Pikachu oldu

İsviçre Süper Ligi'nde sonuncu olarak bir alt lige düşen Sion'un yıldız oyuncusu Mario Balotelli, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

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