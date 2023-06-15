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Tolgay Arslan'ın yeni takımı görenleri şaşkına çevirdi

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Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Tolgay Arslan’ın yeni takımı görenleri şaşkına çevirdi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski orta saha oyuncularından Tolgay Arslan'ın yeni takımı şaşkınlık yarattı. 32 yaşındaki futbolcu, dünyanın öbür ucuna transfer oldu.

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