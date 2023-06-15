15 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Stefan Kuntz'tan Letonya maçı öncesi açıklamalar: Maçlara odaklanmış durumdayım

Stefan Kuntz'tan Letonya maçı öncesi açıklamalar: Maçlara odaklanmış durumdayım

SPOR
Giriş Tarihi: 15.06.2023
ABONE OL
Stefan Kuntz’tan Letonya maçı öncesi açıklamalar: Maçlara odaklanmış durumdayım

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve futbolcu Umut Nayir Letonya maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Maçlara odaklanmış durumdayım" dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA