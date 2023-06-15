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Fenerbahçe'de ayrılık yakın! Yıldız oyuncu teklifleri değerlendiriyor

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Giriş Tarihi: 15.06.2023
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Fenerbahçe’de ayrılık yakın! Yıldız oyuncu teklifleri değerlendiriyor

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğuyla tamamlayan Sarı-Lacivertliler'de transferde hareketli saatler yaşanırken ayrılıklar da yaklaşıyor. Fenerbahçe'nin yıldız ismi teklifleri değerlendiriyor.

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