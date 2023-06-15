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Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ın bonservisi aldı

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Giriş Tarihi: 15.06.2023 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023
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Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat’ın bonservisi aldı

Fenerbahçe, geride bıraktığımız sezon Göztepe'den kiraladığı İrfan Can Eğribayat'ın satın alma opsiyonunu kullandı.

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